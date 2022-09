Vida boa : deputados e deputadas tiram novas férias ( recesso) até o final da campanha eleitoral

TRAIANO ANUNCIA NOVAS FÉRIAS ( RECESSO PARA OS DEPUTADOS )

Os deputados estaduais do Paraná vão entrar em recesso, na segunda-feira (12). As novas férias do ilustres trbalhadores bem pagos por você, foi anunciada ontem (segunda-feira) pela presidência do Legislativo. O deputado Ademar Traiano, do PSD, confirmou que a próxima sessão plenária vai ser realizada apenas no dia 3 de outubro, segunda-feira após o primeiro turno das eleições deste ano. A votação está marcada para o domingo, 2 de outubro.

Uma vergonha!!! Eles, param de trabalhar para fazer campanha, e alias, campanha, paga por você!!!

O recesso da Assembleia Legislativa vai se estender por 19 dias e segue até o dia 30. Nesta segunda-feira (05), os deputados aprovaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Para concluir a votação, os parlamentares realizaram três sessões plenárias no mesmo dia. Desta maneira, não há mais previsão de sessões, no restante desta semana. Os deputados retomam as atividades, dentro da Assembleia, apenas depois das eleições.

Dos 54 deputados estaduais, 43 tentam um novo mandato e cinco não vão concorrer, nas próximas eleições. Os outros seis parlamentares buscam uma vaga na Câmara dos Deputados, em Brasília. O recesso se estende por praticamente três semanas e coincide com os últimos dias da campanha eleitoral. No rádio e na televisão, por exemplo, a propaganda termina no dia 29, menos de setenta e duas horas antes do primeiro turno.

O legislativo estadual não teve recesso no meio do ano. À época, o presidente da Casa dizia que a decisão tinha sido tomada em conjunto com os líderes dos partidos, por causa da análise da proposta envolvendo a redução da alíquota do ICMS.

Os deputados também não podem sair para o recesso enquanto não for aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Em julho, a previsão era que as atividades parlamentares fossem interrompidas por duas semanas. Agora, o recesso terá cinco dias a mais.