INSS FAZ NOVA E INTENSA INVESTIGAÇÃO SOBRE MORTOS RECEBENDO APOSENTADORIAS

ROBERTO LOBO em

 


O INSS FAZ PENTE-FINO EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS COM SUSPEITA DE FRAUDE.

EM UMA SEMANA, OITO MIL PAGAMENTOS DE PENSÃO E APOSENTADORIAS FORAM SUSPENSOS.

O DINHEIRO ERA DESTINADO A PESSOAS QUE JÁ HAVIAM FALECIDO.

UMA AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO IDENTIFICOU QUASE 14 MILHÕES DE MORTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS.

É QUE FAMILIARES SE APROVEITAM DA POSSE DA SENHA E DO CARTÃO DO APOSENTADO E CONTINUAM RECEBENDO O BENEFÍCIO MESMO APÓS O ÓBITO.

AGORA, O INSS TEM ATÉ O FIM DO ANO PARA CANCELAR ESTES PAGAMENTOS INDEVIDOS – QUE SOMAM QUASE 80 MILHÕES DE REAIS.

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