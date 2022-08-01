INSS FAZ NOVA E INTENSA INVESTIGAÇÃO SOBRE MORTOS RECEBENDO APOSENTADORIAS

O INSS FAZ PENTE-FINO EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS COM SUSPEITA DE FRAUDE.
EM UMA SEMANA, OITO MIL PAGAMENTOS DE PENSÃO E APOSENTADORIAS FORAM SUSPENSOS.
O DINHEIRO ERA DESTINADO A PESSOAS QUE JÁ HAVIAM FALECIDO.
UMA AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO IDENTIFICOU QUASE 14 MILHÕES DE MORTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS.
É QUE FAMILIARES SE APROVEITAM DA POSSE DA SENHA E DO CARTÃO DO APOSENTADO E CONTINUAM RECEBENDO O BENEFÍCIO MESMO APÓS O ÓBITO.
AGORA, O INSS TEM ATÉ O FIM DO ANO PARA CANCELAR ESTES PAGAMENTOS INDEVIDOS – QUE SOMAM QUASE 80 MILHÕES DE REAIS.
Comentários
Postar um comentário
COMENTE A VONTADE: Sem ofensas pessoais ou profissionais - ou não serão publicados, podendo ser editados.
Grato!