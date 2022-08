GUARAPUAVA É REFERÊNCIA NO PARANÁ E NO BRASIL COM A IMPLANTAÇÃO E TRABALHO DA REDE DA PROTEÇÃO E ATENDIMENTO DA PESSOA IDOSA

“Guarapuava saiu na frente. Está trabalhando e pensando políticas públicas para pessoas idosas, no enfrentamento à violência e na violação de direitos”, enfatiza Adriana Santos de Oliveira, presidente do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso (CEDI).

Na última sexta-feira (19), foi realizada na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SEMADS), uma reunião entre Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMPDI), Rede da Proteção e Atendimento da Pessoa Idosa e gestão da secretaria para apresentar as articulações e ações em conjunto para os representantes do CEDI.

“Essa articulação da rede, da construção do plano, da construção da lei e essa articulação, principalmente de acolhimento do idoso, com a participação de todas as secretarias e toda a rede de atendimento e direito a pessoa idosa faz com que o município se fortaleça, que o direito da pessoa idosa seja garantido”, destaca a coordenadora da Proteção Social Básica, Cibele Tozzi.

Segundo os representantes do Estado, o município tem se destacado pelas ações, articulações e implementações que vem construindo. O CMDPI, tem elaborado em conjunto com as representações, uma minuta que regulamenta a rede de proteção à pessoa idosa como lei municipal, além disso já assinou o Pacto Nacional de Implementação dos Direitos da Pessoa Idosa e criou um fluxo de atendimento à pessoa idosa em situação de vulnerabilidade e risco social do município, tem conselho, plano municipal e fundo de origem e captação de recursos dos direitos desse público. Ainda, está organizando a criação do fórum de defesa dos direitos da pessoa idosa. Para a presidente do CEDI, Guarapuava tem se consolidado no cenário paranaense e nacional com ações de cuidado e proteção da população idosa.

“Guarapuava, na verdade, vai servir de modelo para que a gente converse com os outros municípios e juntos, a gente construa um protótipo, uma sugestão que inclusive vai para o Governo Federal. A gente veio conhecer a metodologia de trabalho da implantação da rede de proteção e defesa da pessoa idosa que foi adotada pelo município. Isso é inovador. Nós não temos no Estado. Vocês estão construindo coletivamente com o Ministério Público, com a defensoria, com as polícias, com os CRAS, CREAS, assistência social e demais instituições esse documento. Esse é o compromisso social, humano, em favor e em prol da nossa população idosa”, destacou.

“A fala deles nos deixou muito felizes de que tanto o conselho, quanto essas iniciativas que estão acontecendo aqui em Guarapuava estão sendo referências. Mas isso também demanda muita responsabilidade, porque os idosos hoje estão ficando cada vez mais idosos e teremos que estar constantemente contribuindo com ações que visem o bem-estar deles”, comentou a coordenadora da Rede da Proteção e Cuidado da Pessoa Idosa de Guarapuava, Maria Lioba Heerdt.

Para a presidente do Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa (CMDPI), Jessika Poli dos Santos, a visita da comitiva do CEDI ao município representa que o trabalho desempenhado pelo conselho está no caminho correto.

“É muito importante o reconhecimento do Conselho Estadual nas ações compartilhadas entre Conselho Municipal, gestão da Secretaria de Assistência e principalmente pela articulação com todas as políticas públicas para atendimento da pessoa idosa aqui no município. Esse reconhecimento e essa busca incessante de conhecer, praticar e desenvolver ações para pessoa idosa é uma missão nossa enquanto conselheiros. Estamos desenvolvendo um trabalho de reconhecimento e principalmente de efetivação para melhoria na garantia dos direitos da pessoa idosa aqui no nosso município. Nós ficamos felizes em contribuir com isso”, destaca.

A ocasião contou com representantes do CMDPI, Rede da Proteção e Cuidado da Pessoa Idosa, técnicos da SEMADS e da CEDI.