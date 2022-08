EM JOGO ELETRIZANTE CADA MANTÉM 4X4 NO JOAQUINZÃO

Texto e Foto: Assessoria CAD

Na noite de ontem(30) o CAD enfrentou a forte equipe do Operário Laranjeiras pela 20° rodada do paranaense Chave Ouro.



Em um jogo difícil e muito pegado desde o inicio a equipe de Laranjeiras aproveitou muito bem as falhas do CAD e na primeira etapa largou com 2 a 0 de vantagem.





Na volta do intervalo a postura do CAD voltou bem diferente, com muita vontade e raça desde os primeiros segundos o CAD agrediu a defesa do Laranjeiras e não demorou muito para Negueba em um lindo giro marcar o primeiro do CAD na partida, logo em seguida Pajé empatou para o CAD, colocando fogo no jogo.



O CAD ainda teve a chance de se aproveitar e virar a partida na oportunidade de numero superior em quadra após a expulsão do atleta de Laranjeiras, porém o adversário se defendeu muito bem e bloqueou as inúmeras tentativas no CAD na superioridade numérica em quadra, no lance em que voltou o atleta do Laranjeiras, a arbitragem deixou de marcar um pênalti claro no atleta Guarapuavano que causou muita revolta nos presentes do Joaquinzão. Quem se aproveitou mentalmente foi o Laranjeiras que no contra ataque do lance conseguiu marcar o 3° gol pulando a frente do placar novamente. O CAD voltou a atacar e novamente conseguiu obter exito, desta vez a arbitragem marcou um toque de mão dentro da área e na cobrança do penalti Mello empatou a partida eletrizante. Nos minutos finais, a equipe visitante mais uma vez aproveitou uma falha de marcação Guarapuavana e marcou, pulando a frente do placar, o CAD novamente se lançou ao ataque, Negueba o artilheiro da noite, em um lindo domínio de jogada recebida girou na marcação e bateu no canto para novamente empatar a partida que ainda teve chances claras para os 2 lados, porém deu números finais ao placar do jogo, 4 a 4. partida.



Avaliação da diretoria: Ponto importantissimo para sequencia do campeonato, já que o CAD segue firme em busca da classificação e na intenção de afastar ainda mais do rebaixamento, com o término da rodada o CAD abriu mais um ponto em relação ao Palmas que é o primeiro time na degola, agora são 5. Agradecemos aos torcedores que mesmo na noite fria estiveram presentes no ginásio apoiando o time do inicio ao fim, nossos patrocinadores e apoiadores e ao time que mostrou muita garra, raça e entrega em quadra.



Próximo jogo do CAD é dia 07/09 em Clevelândia-PR contra AAEMA MARIOPOLIS mais uma final antecipada para o time Guarapuavano... Já em casa no dia 10/09 contra a equipe do Embala mais Futsal de Toledo pelo jogo da volta da Copa Paraná, ingressos já estão sendo vendidos na Casa Esporte e Espaços das Tintas(R$20 inteira e R$10,00 Meia)