Cesar Silvestri recorre à Justiça para manter sua candidatura ao Senado derrubada por Alvaro Dias que segundo ele TEM OBSESSÃO PELO PODER !

O pré-candidato a senador Cesar Silvestri Filho e a Federação PSDB Cidadania do Paraná impetraram nesta sexta-feira (5) mandado de segurança junto ao Tribunal Regional Eleitoral contra a decisão da coordenação nacional da federação, que desrespeitou a convenção estadual.

Direção nacional do PSDB desrespeitou decisão da convenção estadual

Em declaração para a Rádio Clube de Ponta Grossa e ao Blog da Mareli Martins, na ultima sexta-feira (5), Cesar Silvestri Filho criticou a forma como o senador Alvaro Dias (Podemos) faz política e declarou que o senador tem obsessão pelo poder.

“O Alvaro Dias tem um projeto obsessivo de poder, que ficar no poder a qualquer custo e de qualquer forma. Ele já está lá há trinta e dois anos, como se isso não fosse suficiente para apresentar o trabalho dele. E o PSDB serviu de moeda de troca para conchavos. Isso é um desrespeito com as lideranças que estiveram na convenção estadual e uma forma antidemocrática de fazer política”, afirmou.





A Federação PSDB Cidadania do Paraná aprovou por unanimidade a candidatura do ex-prefeito de Guarapuava ao Senado. Já o colegiado nacional da Federação vetou a candidatura de César Silvestri e declarou apoio à reeleição do senador Álvaro Dias (Podemos). Nessa negociação, o Podemos passou a apoiar o candidato a governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), que busca a reeleição.





Cesar Silvestri adiantou que seu grupo político não vai apoiar Álvaro Dias. Se eventualmente a decisão do colegiado nacional da Federação PSDB Cidadania não for revertida na Justiça, ele vai se licenciar do partido e, assim, ficar livre para apoiar outro candidato ao Senado.





Resolução





A resolução do Colegiado Nacional da Federação PSDB Cidadania, assinada na quinta-feira (4) pelo presidente nacional do PSDB, Bruno de Araújo Cavalcanti, que está sendo contestada pela Federação PSDB Cidadania do Paraná, diz o seguinte:





“1. Anular a deliberação e os eventuais atos decorrentes da Convenção Eleitoral da Federação PSDB Cidadania do Paraná no que concerne a escolha do ex-prefeito César Silvestri como candidato ao senado.





2. Determinar que a Federação PSDB Cidadania no Paraná celebre coligação majoritária para o Senado Federal com o Podemos, tendo como candidato o senador Álvaro Dias, devendo adotar todas as medidas administrativas, legais e judiciais para cumprir a decisão do Colegiado Nacional da Federação PSDB Cidadania.





3. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.”