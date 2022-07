NO INDUSTRIAL DE MENOR LEVA ROUPAS DE UMA LOJA , MAS FELIZMENTE PM RECUPERA OBJETOS DO FURTO COM O ADOLESCENTE

FOTO ILUSTRATIVA

Sempre usando a lei a seu favor, jovens menores de idade , aproveitam desta imunidade, para roubar, furtar e praticar violência de todas as formas possíveis, eles não respondem perante a lei, no máximo medidas sócio educativas, que não faram parte oficialmente de sua vida adulta.

Mais um destes casos de jovem viciado em drogas, atacando o comércio de quem paga impostos foi registrado, desta vez parte do que foi levado recuperado. Acompanhe, direto do B.O

- Bairro Industrial -

Descrição: A equipe Policial de Rádio Patrulha deu atendimento após atendimento ao furto qualificado, onde a solicitante, mulher de 43 anos deparou-se com a porta de sua loja arrombada e dela fora furtado diversas peças de roupas e bonés. Logo em seguida a equipe policial iniciou patrulhamento pelo bairro Industrial, quando avistou o adolescente masculino, 17 anos, o qual é conhecido no meio policial pelo crime de Furto, o qual estava trajando uma bermuda na cor preta com detalhes na cor vermelha, roupa semelhante às subtraídas anteriormente de uma Loja de Confecções, o qual a equipe havia dado atendimento momentos antes. Diante do exposto foi efetuada abordagem policial no adolescente e o indagado quanto a bermuda que trajava, sendo que no primeiro momento o mesmo não soube relatar a procedência, porém notou-se pelos integrantes da equipe uma mochila na cor rosa embaixo do barraco em frente ao local da abordagem e no interior da referida mochila foram localizadas vestimentas semelhantes às Furtadas. Efetuado contato com a mãe do adolescente, a qual passou a relatar que seu filho é usuário de Entorpecentes e que chegou pela manhã de posse de diversas peças de roupas e franqueou a entrada da equipe policial na residência. Em buscas pelo local foram localizadas no quarto do adolescente diversas peças de roupas e bonés, todos com etiquetas da loja. Diante dos fatos foi dada voz de apreensão ao masculino e encaminhado juntamente com sua genitora e os produtos de Furto até a Delegacia para os procedimentos legais.