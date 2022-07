MULHER DE 28 ANOS SAI DO FÓRUM ENDIABRADA COM SEU EX E REBENTA NA PANCADA

O cidadão vai para um acordo judicial no fórum com sua ex mulher, no entanto, após estarem frente as autoridades, ela decide que ele merece apanhar e parte para agressão. Acompanhe direto do B.O

A equipe foi abordada por masculino, 30 anos, o qual informou que estava saindo de uma audiência com sua ex amasia mulher de 28 anos, quando ela veio a agredi-lo fisicamente com socos e tapas, resultando em hematomas e vermelhidão na orelha esquerda. Diante do interesse na representação por parte da vítima foi deslocado com as partes até o cartório do 16º BPM para a lavratura do termo circunstanciado.