CHÁCARA DA BALA NO GUARÁ: POLICIA ENCONTRA ARMAS E MUNIÇÕES

A Policia Militar, encontrou armas e munições com várias pessoas em uma chácara localizada no distrito do Guará. O por que de tantas armas no local ? O que levou várias pessoas estarem reunidas na chácara? Acompanhe os detalhes da operação policial, direto do B.O !!!!

Foi dado cumprimento a ordens de serviços, as equipes policiais militares em apoio a Polícia Civil no cumprimento do mandado de busca e apreensão de uma chácara no Distrito do Guará. No local foram abordados masculinos, 65 anos, 45 anos, 34, 55 anos, 65 anos, 58 anos, 56 anos e 58 anos. Realizada busca pessoal em todos os abordados nada de ilícito foi encontrado, porém durante buscas na residência foram localizadas sete armas de fogo sendo, três devidamente registradas e outras quatro em situação irregular. As armas registradas foram identificadas como uma pistola Taurus calibre 45, com três carregadores e vinte e duas munições, uma pistola Taurus modelo PT57S, calibre 765 com dois carregadores e vinte e seis munições cal 32 , além de uma pistola Taurus modelo 58hC calibre 380 numero com 1 carregador e 7 munições, uma espingarda cal 36, CMBEM. Ainda um revólver Taurus calibre 38, um revolver Rossi, calibre 22 e um revolver Taurus, calibre 38. Nos quartos foram localizadas também diversas munições avulsas de vários calibres. Também apreendidos dois coletes balísticos. Todos os abordados estavam residindo naquele local e utilizando-o como local de pernoite, sendo que aparentemente todos tinham conhecimento de que havia armas irregulares naquele local, podendo inclusive visualizá-las dentro da residência. Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos abordados e todos foram conduzidos até a Delegacia com os objetos e armas. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão foi também cumprido o mandado em apoio ao oficial de justiça.