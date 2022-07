CAD COM FINAL DE SEMANA INTENSO ENFRENTA NESTA QUARTA O PALMAS E PEDE APOIO DA TORCIDA

A equipe do CAD Futsal foi representar a cidade de Guarapuava nos jogos abertos do Paraná na cidade de Laranjeiras do Sul, a equipe Guarapuava na sexta feira(22) enfrentou pelas quartas de finais da competição a equipe do Candói, jogo esse que o CAD venceu pelo placar de 08x00.

Já na Semifinal(23) . O CAD confrontou também o time de Quedas do Iguaçu, e venceu por 04x01.

Já no domingo(24) pela final da competição foi a vez de encarar a forte equipe e donos da casa o Laranjeiras, Guarapuavana saiu na frente do placar com Thiago, e nos minutos finais do primeiro tempo, Laranjeiras empatou o jogo, já na segunda etapa com o 2° gol dos donos da casa e equipe do CAD se lançou ao ataque com goleiro linha, e em uma jogada trabalhada , os donos da casa aproveitaram e marcaram o terceiro gol, dando assim números finais a partida.





A equipe do CAD agora concentra para o jogo decisivo de quarta feira(27) pela chave ouro contra a equipe do Palmas futsal em Guarapuava, no joaquinzão, promessa de jogo difícil e muito disputado tendo m vista que é um confronto direto na classificação .

Borae torcer para o Cad!!!

INGRESSOS JÁ ESTÃO DISPONÍVEIS PARA COMPRA NA CASA ESPORTE E ESPAÇOS DAS TINTAS

R$20,00 INTEIRO

R$10,00 MEIA

(Direito a meio ingresso: Estudante e doadores de sangue com carteirinha em dia, idosos, mulheres gentileza especial do CAD)







UM CAD MAIS FORTE DEPENDE DE VOCÊ TAMBÉM!!!





Gabriel . Assessoria CAD! FOTOS > Andressa Adariz, Coordenadora de Mkt do Operário Laranjeiras