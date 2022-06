Verbas para esgoto conseguidas por Celso Góes junto ao Governo estadual recebe elogios da oposição na Câmara

Nesta Terça Feira, última sessão do período ordinário da Câmara Municipal , os recursos obtidos para obras e cobertura de esgoto em residências do Paz e Bem e Jardim das Américas, que devem beneficiar mais de 500 famílias, foi elogiado pela vereadora Cris Wainer do PT.

A legisladora destacou que esta preocupação do prefeito , reflete na qualidade de vida do cidadão.





Para Cris Guarapuava tem uma cobertura positiva no esgoto, chegando a mais de 80% da cidade. Dando mais qualidade de vida as famílias reconheceu a vereadora .





“ Rede coletora de esgoto a gente trata de dignidade, qualidade de vida ! São obras que não tão a vista da população , mas são tão importantes para a nossa cidade.”





O projeto de infraestrutura faz parte de uma parceria da prefeitura de Guarapuava com a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). Ao todo, serão construídos mais de 10 quilômetros de rede de esgoto, beneficiando mais de 500 famílias que, até agora, não contavam com este serviço essencial para a higiene, saúde e dignidade.

Para a realização das obras, mais de R$ 1,3 milhão será investido por meio de recursos próprios da Sanepar

Outros R$ 818.303 serão para ressarcimento ao município pelos serviços de mão de obra, por meio de créditos contábeis.

O prazo de conclusão é de 12 meses.