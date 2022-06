TENTOU ENGANAR A POLICIA, MAS O CARRO ERA ROUBADO, SE DEU MAL !

Com Fox roubado, tentou enrolar a policia, porem as informações não bateram com o banco de dados militar e carro roubado de Curitiba, foi recuperado em Guarapuava!

Após levantamento de informações de que um veiculo VW/Fox na cor branca, poderia estar em situação irregular, a equipe policial visualizou um veiculo VW/Fox na cor branca, no bairro Conradinho, sendo que, foi realizada a abordagem, através de sinais sonoros e luminosos, sendo identificado o condutor como masculino, 49 anos, onde em consulta no sistema constatou-se que a situação da sua CNH encontrava-se irregular, suspensa pelo poder judiciário até 19/12/2022, foi constatado também, que a placa do referido veiculo, encontrava-se com o QR Code inelegível. De posse desta informação, a equipe veio a realizar o escaneamento das informações do veículo, resultou no veiculo VW/Fox na cor branca com alerta de roubo do ano de 2018 ocorrido no município de Curitiba-PR. Foi constatado que, o veículo titular da placa nele encontrava-se no município de Gravatal-SC e que, foi confeccionado um boletim de ocorrência, o qual relata a situação do veículo clonado no município de Guarapuava-PR. Foi indagado o masculino sobre a procedência do veículo, o qual informou que, há aproximadamente um ano, teria adquirido o mesmo em um processo que teria sido movido contra uma empresa que trabalhava, porém, foi realizada consulta com o número do CPF do mesmo junto ao projudi, não sendo localizado o processo que o mesmo teria movido. Diante dos fatos, a equipe deu voz de prisão ao individuo e deslocou com o mesmo e o veículo apreendido até a Delegacia para que fossem tomadas as medidas legais cabíveis.