MORTOS EM CHACINA CRUEL DE IRATI FORAM IDENTIFICADOS

ALEX CÉSAR FERREIRA (24), DANILO VINÍCIUS GAIOCH CONRADO (18), EDNALDO DE SOUZA NASCIMENTO (33), JAINE SHAIANE FERNANDES (27) E WELLINGTON VIEIRA DE ANDRADE (21).
ONTEM 16/06, FERIADO, POR VOLTA DAS 20:30 ,, UMA CASA LOCALIZADA NA RUA RONDÔNIA, NO VIZINHO MUNICÍPIO DE IRATI, FOI INVADIDA POR TRÊS ASSASSINOS VORAZES E PERIGOSOS, ESTES, ARMADOS E ENCAPUZADOS, NÃO ECONOMIZARAM TIROS E APÓS VÁRIOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO ASSASSINARAM 05 PESSOAS.
UM DOS ASSASSINOS ESTAVA ARMADO COM ARMA LONGA, CALIBRE 12, OS OUTROS ARMA CURTA.
OS BANDIDOS APÓS EFETUAREM A CHACINA ALVEJANDO TRÊS HOMENS NO PÁTIO E LOGO EM SEGUIDA SEM DÓ OU PIEDADE ENTRARAM NA CASA DOS FUNDOS FORÇANDO A PORTA E LÁ MAIS DISPAROS DE ARMA DE FOGO, CONTRA UM CASAL QUE ESTAVA NO QUARTO DOS FUNDOS.
COMPARECEU NO LOCAL EQUIPES DO SAMU E CORPO DE BOMBEIROS E CONSTATARAM OS ÓBITOS DE QUATRO HOMENS E UMA MULHER .
ALEX CESAR FERREIRA, DANILO VINICIUS GAIOCH CONRADO E EDNALDO DE SOUZA NASCIMENTO ESTAVAM CAÍDOS NO PÁTIO DA RESIDÊNCIA.
EM OUTRA CASA AO LADO NO MESMO TERRENO ESTAVAM O CASAL JAINE SHAIANE FERNANDES E WELLINGTON VIEIRA DE ANDRADE, AMBOS EM ÓBITO NO QUARTO DOS FUNDOS.
NO QUARTO ONDE O CASAL FOI MORTO ESTAVAM
DUAS MULHERES QUE SÃO IRMÃS DE JAINE, AS DUAS ESTAVAM EM ESTADO DE CHOQUE.
DENTRO DA CASA TAMBÉM ESTAVA UMA CRIANÇA QUE É FILHA DO CASAL, A CRIANÇA FOI POUPADA PELOS ASSASSINOS E NÃO FICOU FERIDA.
OS CORPOS FORAM RECOLHIDOS E ENVIADOS PARA O IML DE UNIÃO DA VITÓRIA.
A foto dessa publicação é do casal Jaine e Wellington, reprodução via redes sociais.
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