MELHEM É O NOVO LIDER DO PREFEITO CELSO GÓES NA CM

A pouco em rápido contato com meu amigo advogado e vereador Élcio Melhem , ele, adiantava que esteve conversando com o prefeito Celso Góes e decidiu aceitar o convite que deve ser oficializado via solicitação do prefeito a Câmara Municipal, ainda nesta sexta Feira, para que ele , Melhem, seja o novo líder do prefeito no legislativo.

“ Então Lobo o prefeito me convidou para ser o novo líder na Câmara. Ele encaminha hoje oficio a Câmara com a indicação”!

Élcio, substitui o vereador Márcio Carneiro, que tem outros planos no mandato e não poderia conciliar atualmente com a liderança.

Ambos são amigos e seguem na defesa dos interesses de Guarapuava na Câmara Municipal