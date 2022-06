MAIS ASFALTO EM FAXINAL! 800 MIL SERÃO INVESTIDOS PELO GOVERNO E 100 MIL DE CONTRAPARTIDA: COMEMORAM CURI , GALLO E LIDERANÇAS

O prefeito de Faxinal, Ylson Álvaro Cantagallo, o Gallo, esteve em Curitiba, para encontro com representantes do Governo do Paraná. Foram anunciados recursos para obras de recapeamento asfáltico, totalizando R$ 900 mil, sendo R$ 800 mil a fundo perdido e R$ 100 mil de contrapartida do município.

A assinatura do convênio ocorreu na Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (Seil), com as presenças do deputados Alexandre Curi, Sandro Alex e outras lideranças . Eles foram recebidos pelo atual secretário da pasta, Fernando Furiatti Sabóia.

“Vem aí mais obras de recapeamento asfáltico, galerias pluviais, meio fio e calçadas na Rua Santos Dumont, em frente ao Lago Saracura, até o acesso dos Bairros Vila Nova e Vila Velha. Quero agradecer ao governador Carlos Massa Ratinho Junior, deputado federal Sandro Alex, ao deputados estadual Alexandre Curi (…) e ao atual secretário de Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti, por mais esta conquista, por isso, temos que valorizar quem realmente é parceiro do município para resolver nossos problemas”, Destaca o prefeito Gallo.

As melhorias do asfalto devem começar logo após a licitação.

As obras vão melhorar a trafegabilidade e proporcionar mais segurança para os moradores e pedestres que passam pelo local.