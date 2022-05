USUÁRIO DE DROGAS APANHA, LEVA FACADAS E TEM OSSO DA CABEÇA EXPOSTO APÓS VIOLÊNCIA PRATICADA POR 3 HOMENS

Cenas horripilantes vividas por este ser humano que infelizmente é um escravo das drogas e teve o corpo dilacerado por outros 3 homens, que poderiam ter envolvimento com o tráfico e neste sentido TERIAM cobrado com violências, dívidas desta pessoa que foi parar todo ensanguentado na UPA BATEL… CONFIRA DIRETO DO B.O





Por volta das 01h do dia 11 de maio de 2022, a equipe PM foi acionada pelo o Upa batel onde havia chegado uma pessoa ferida por arma branca, em contato com uma enfermeira da urgência, esta relatou que um homem, 29 anos, sofreu várias perfurações nas costas, exposição óssea no crânio, dilaceração no cotovelo esquerdo cortes no nariz e perfurações nos braços e mãos. Em contato com a vitima relatou que três homens desconhecidos o agrediram, e não sabe dizer o motivo das agressões. Em contato com esposa da vítima, esta informou que seu marido é usuário de drogas e também não sabe o motivo de tais agressões. Foram orientados.