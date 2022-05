Teatro de sombras conta a história de Santos Dumont em Guarapuava

No próximo dia 20, o Sesi Cultura Paraná leva ao palco do Centro Cultural Sesi Guarapuava um recorte da história do inventor Santos Dumont e suas descobertas, que sempre acreditou que o homem pode voar! A peça “Alberto, o menino que queria voar”, usa de sombras para despertar ainda mais curiosidade sobre o enredo e a técnica utilizada por seus atores/autores.O espetáculo ficará marcado como o primeiro depois de mais de dois anos sem eventos presenciais do Sesi Cultura em Guarapuava, devido a pandemia do COVID-19. O gestor do espaço, Carlos Marochi, destaca esse momento: “É com muita alegria e satisfação que estamos voltando com shows e espetáculos presenciais. A nossa expectativa é que os guarapuavanos estejam com saudades e que a casa volte a ficar cheia!”Voltado para as crianças e adultos de todas as idades, o espetáculo é bastante atrativo e mescla a história de Santos Dumont com a técnica de sombras, seguida de um debate sobre dramaturgia, roteiro, equipamentos utilizados.Em cena está um único ator animador, que interpreta o personagem de um mecânico do início do século XX, amigo de Santos Dumont. O mecânico circula pela frente e por detrás da tela, manejando objetos voadores, contando e ilustrando com luzes e recortes a infância de Alberto, sua ida a Paris, e a criação das principais máquinas voadoras de Santos Dumont. Os aviões, balões e todo o cenário de Paris em frente a tela, são pintados de forma magnífica pela artista paranaense Marcia Szeliga.Terminado o espetáculo, o artista continuará no palco para o debate sobre a obra. Os temas envolvem desde a ideia e a construção do trabalho, como a dramaturgia e recursos técnicos do teatro de sombras. Ainda neste momento, será realizado um tour nos bastidores mostrando toda estrutura com as respectivas trocas de luz e artefatos cênicos. Detalhe: toda iluminação é construída no ateliê da Companhia.SERVIÇO:Sesi Cultura apresenta: Alberto, o menino que queria voar (teatro)Dia 20 de maio de 202219hLocal: Teatro Sesi Guarapuava - R. Cel. Lustosa, 1736 - Batel, Guarapuava – PR.Ingressos podem ser retirados até 30 minutos antes do espetáculo na recepção do Sesi, mediante lotação (apenas 80 lugares).Informações: 41 9 8855 6923 (whatsapp)Gratuito