SHOW DE JOÃO BOSCO E VINÍCIUS MARCA ENCERRAMENTO DA FESTA DO TRABALHADOR : GUARAPUAVA 2022

Para fechar com chave de ouro as diversas ações e atividades que marcaram o retorno da tradicional Festa do Trabalhador de Guarapuava, neste domingo (01), no Parque do Lago, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo e Eventos trouxe para os guarapuavanos um grande show nacional com a dupla sertaneja João Bosco e Vinícius.

“Toda programação do dia de hoje foi pensada com muito carinho para os nossos trabalhadores. É uma data importante, especial, que precisa ser comemorada, agradecemos a todos os guarapuavanos que ajudam nosso município a crescer com seu trabalho, em todas as áreas”, destacou o prefeito, Celso Góes.





A dupla considerada uma das pioneiras do estilo sertanejo universitário no Brasil, fez as milhares de pessoas que foram até o cartão postal de Guarapuava cantar em coro os seus maiores sucessos como Chora, me liga, Falando sério, Amiga linda, Segunda taça, entre outras músicas durante quase duas horas de apresentação.

“É um momento muito especial, o dia do trabalhador está sendo comemorado em grande estilo em Guarapuava. Sei todas as letras e acompanho a carreira deles faz tempo, esse é um momento que temos de lazer, após a correria do dia a dia”, contou Jessica Silva que foi acompanhar o show com as amigas.





A Janete Ferreira, chegou cedinho para ficar mais próxima dos seus ídolos. “Eu cheguei às 14h para acompanhar o show e valeu a pena consegui estar pertinho e até fazer uma foto com eles. Sou muito fã, já perdi a conta de quantas vezes vi eles cantarem”, finaliza emocionada.

CONFIRA AS FOTOA DO EVENTO CLI QUE