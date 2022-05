ÔNIBUS COM 28 PASSAGEIROS SE CHOCA COM CAMINHÃO EM GUARAPUAVA

Começamos a semana com um triste registro de 29 pessoas envolvidas em acidente as margens da cidade. O ônibus estava quase chegando na cidade quando bateu no caminhão. Confira o Relato no Boletim oficial do acidente :

No dia 15 maio 22, às 22h10min, o COPOM do 16° BPM recebeu a chamada de uma passageira que estava num ônibus, na rota Curitiba/Guarapuava, relatando que estavam quase chegando no trevo secundário de acesso a cidade de Guarapuava quando se envolveram em acidente.



Que algumas pessoas estavam feridas e outras presas nas ferragens do veículo. Lá

chegando, já se encontravam as equipes do SIATE e vários passageiros ao lado de fora do ônibus, sendo realizada a sinalização da via com cones e auxílio aos bombeiros para retirar o motorista do ônibus que se encontrava preso as ferragens.



Dos 28 passageiros, 9 estavam com lesões leves na face e assim foram atendidos pela equipe médica no local, tendo sido conduzidas em ambulância até o Hospital São Vicente.



Do sinistro, observou-se que o ônibus

vinha sentido Guarapuava quando colidiu com a traseira de um caminhão baú, que estava parado com problemas mecânicos na segunda faixa da rodovia.



A equipe de serviço da PRF assumiu a ocorrência e se encarregou dos demais

documentos, bem como remoção dos veículos sinistrados. P5