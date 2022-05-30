MORTES EM GUARAPUAVA

ROBERTO LOBO em

 



               FALECIMENTOS 28/05 A 29/05 ATÉ AS 19:00
 
 
 NOME: HEBERT RENAN CALDAS DE SOUZA IDADE: 17 ANOS
NOME DO PAI: JACIR CALDAS PROENÇA
 
NOME DA MÃE: LUCILEIA APARECIDA DE SOUZA DATA DE FALECIMENTO:

29/05/2022
LOCAL DE FALECIMENTO: HOSPITAL SANTA CLARA/ CANDÓI-PR
 
LOCAL DE VELÓRIO: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RESERVA DO IGUAÇU-PR
 
NUMERO DA FAF: 30273
 
LOCAL DE SEPULTAMENTO: CEMITERIO MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU-PR DATA DE SEPULTAMENTO: 30/05/2022
HORÁRIO: 10:00hrs
 FUNERÁRIA: JERUSALÉM/ RESERVA DO IGUAÇU-PR
 
NOME: CONCEIÇÃO GASPAR DE ASSUNÇÃO IDADE: 90 ANOS
NOME DO PAI: LUCAS IRENO DE LIMA
 
NOME DA MÃE: FRANCISCA GASPAR PACHECO DATA DE FALECIMENTO: 29/05/2022
LOCAL DE FALECIMENTO: EM DOMICILIO – MORRO ALTO/ GUARAPUAVA-PR LOCAL DE VELÓRIO: CAPELA MORTUÁRIA UMUPREV/GUARAPUAVA-PR NUMERO DA FAF: 30274
LOCAL DE SEPULTAMENTO: CEMITÉRIO RIO DAS PEDRAS/GUARAPUAVA-PR DATA DE SEPULTAMENTO: 30/05/2022
HORÁRIO: 16:00hrs
 FUNERÁRIA: CRISTO REI/GUARAPUAVA-PR
NOME: MARIA NIVASILDA GULINSKI IDADE: 65 ANOS
NOME DO PAI: FELIPE IASTRANSKI
 
NOME DA MÃE: CASEMIRA IARESKI IASTRANSKKI DATA DE FALECIMENTO: 29/05/2022
LOCAL DE FALECIMENTO: EM DOMICILIO – SÃO CRISTOVÃO/ GUARAPUAVA-PR LOCAL DE VELÓRIO: EM DOMICILIO/GUARAPUAVA-PR
NUMERO DA FAF: 30275
 
LOCAL DE SEPULTAMENTO: CEMITÉRIO MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO/GUARAPUAVA- PR
 
DATA DE SEPULTAMENTO: 30/05/2022 HORÁRIO: 17:00hrsFUNERÁRIA: SANTA PAULA/GUARAPUAVA-PR
 
NOME: SIBELI DA CONCEIÇÃO KAMINSKI IDADE: 65 ANOS
NOME DO PAI: SOLANO KLUBER GOES NOME DA MÃE: CELINA GOES
DATA DE FALECIMENTO: 29/05/2022
 
LOCAL DE FALECIMENTO: HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO/ GUARAPUAVA-PR
 
LOCAL DE VELÓRIO: CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL SANTA CRUZ/GUARAPUAVA- PR
 
NUMERO DA FAF: 30276
 
LOCAL DE SEPULTAMENTO: CEMITÉRIO MUNICIPAL SANTA CRUZ/GUARAPUAVA-PR DATA DE SEPULTAMENTO: 30/05/2022
HORÁRIO: 16:00hrs
 FUNERÁRIA: NOSSA SENHORA DE BELÉM/GUARAPUAVA-PR
NOME: ACIR DALLES CARBONAR IDADE: 66 ANOS
NOME DO PAI: ANTONIO DALLES CARBONAR
 
NOME DA MÃE: ALICE FERREIRA DOS SANTOS CARBONAR DATA DE FALECIMENTO: 29/05/2022
LOCAL DE FALECIMENTO: HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO/ GUARAPUAVA-PR LOCAL DE VELÓRIO: CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL BATEL/GUARAPUAVA-PR NUMERO DA FAF: 30277
LOCAL DE SEPULTAMENTO: CEMITÉRIO MUNICIPAL SANTA CRUZ/GUARAPUAVA-PR DATA DE SEPULTAMENTO: 30/05/2022
HORÁRIO: 17:00hrs
 FUNERÁRIA: CRISTO REI/GUARAPUAVA-PR
 
NOME: EDSON DE LIMA FREITAS IDADE : 56 ANOS
NOME DO PAI: AMAZONAS SILVÉRIO DE FREITAS NOME DA MÃE: ZELINDA DE LIMA FREITAS DATA DE FALECIMENTO : 30/05/2022
LOCAL DE FALECIMENTO: HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO/GUARAPUAVA – PR
LOCAL DE VELÓRIO :CAPELA MORTUÁRIA PAX CRISTO REI/GUARAPUAVA –PR NUMERO DA FAF : 30278
LOCAL DE SEPULTAMENTO: CEMITÉRIO MUNICIPAL SANTA TEREZINHA/GUARAPUAVA –PR
DATA DE SEPULTAMENTO : 30/05/2022 HORÁRIO: 17:00 hrs
FUNERÁRIA: SANTA PAULA/GUARAPUAVA –PR

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