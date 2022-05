JOVEM ATACA DE NOVO EX COMPANHEIRA E VIOLENTO COM ELA CORRE DA POLICIA

Violência contra mulher :

Você vai acompanhar mais um ex – marido, que virou ex por ser violento e que não entende que enquanto não mudar sua maneira de ser e viver, vai continuar sem esposa ou família! Mesmo separado e com medida que restringe sua aproximação, ele invadiu e agrediu a jovem ex mulher… Confira , direto do B.O





Por volta das 03h20min do dia 10 de maio de 2022, no bairro Primavera, a

equipe foi acionada via Copom, para averiguar um descumprimento de medida

protetiva, no local em contato com a solicitante, 25 anos , essa relatou que seu

ex-marido, 28 anos, foi ate sua residência e quebrou a janela da cozinha para

invadir o local.

Onde começou a discutir com a solicitante vindo agredir com

chutes e socos, que a vítima apos conseguir se desvencilhar das agressões

conseguiu fugir do local e ligar para a polícia militar. Apos isso o ex marido saiu

correndo tomando rumo ignorado, foi realizado patrulhamento porém não foi

logrado êxito na localização do autor. Diante dos fatos foi orientada solicitante

quanto aos procedimentos cabíveis, visto que a mesma possui medida

protetiva.