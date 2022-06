FILHO DE 35 SUSTENTADO POR PAIS IDOSOS, BATE NOS DOIS, QUEBRA CASA E TENTA AGREDIR POLICIAIS

No bairro Santa Cruz, um homem-feito de 35 anos, que “ainda mora com os pai de 71 anos e a mãe de 65”, quebrou a casa, bateu no pai e ainda tentou, eu disse tentou, agredir policiais. Que preparados para o combate, defenderam o casal idoso e levaram em cana o covardão! Acompanhe , direto do B.O





Mulher de 65 anos, relatou que seu filho de 35 anos, chegou em casa e que teria solicitado para que o mesmo procurasse outro lugar para ficar por alguns dias devido ao fato de ele ter mantido contato com pessoa que está com covid19 , momento que este ficou agressivo e passou a proferir palavras de baixo calão, e começou a chutar móveis da casa, dizendo que quebraria tudo, o pai de 71 anos tentou intervir e foi agredido pelo mesmo com um tapa no rosto. A equipe realizou a abordagem de masculino e tentou manter diálogo com o mesmo, porem ele passou a proferir ameaças contra os policiais. Momento que foi dado voz de prisão ao indivíduo e o mesmo investiu contra a equipe policial com chutes e socos, sendo necessário uso de força e técnicas de imobilização para conte-lo e algema-lo. Diante dos fatos e do interesse das vítimas em representar contra o autor dos fatos, foi encaminhado para a Delegacia para os procedimentos cabíveis.

IMAGEM ILUSTRATIVA