FILHO AGE COMO DIABO, PRENDE MÃE E DEPOIS JOGA FORA, ESPACANCANDO A SENHORA DE 52 ANOS !

Um filho, se é que podemos chamar um animal destes, morador do Boqueirão de gente, manteve a mãe presa, encarcerada e decidiu, bater e jogar a sua genitora para fora da casa aos chutes, pontapés e xingamentos. A polícia foi chamada para conversar com o ser repugnante… Acompanhe, direto do B.O!

A equipe patrulha maria da penha deslocou para verificar a situação de uma mulher, 52 anos, que estaria sendo mantida em cárcere privado pelo seu filho. Em uma das casas havia um homem, irmão da possível vítima, que informou que sua irmã estaria na casa ao lado. Verbalizado pela senhora, esta estava visivelmente abatida e demonstrando muito medo em conversar com a equipe, depois de tranquilizada, informou que às 06h da manhã seu filho de 25 anos a jogou para fora de casa com chutes e socos, chamando-a de vagabunda, e que ali ela não entraria mais. Diante dos fatos foi localizado o filho que não soube explicar os fatos relatados pela sua mãe, demonstrando nervosismo, sendo assim encaminhado as partes até a Delegacia para os procedimentos cabíveis.

