CURA , LIBERTAÇÃO E EXORCISMO ! IGREJA ORTODOXA FAZENDO A DIFERENÇA NA VIDA DE GUARAPUAVANOS EXPLICA PADRE MIGUEL

Padre Miguel-Phellype Thiago Martins é membro da Igreja Ortodoxa Malankara, com sede Arquidiocesana em Lima-Peru, o Arcebispo atual é Mor Ángel Ernesto Morán Vidal, e o bispo auxiliar para o Brasil é o Bispo eleito Dom Kelmon.

O Padre celebra uma vez por mês no espaço cidadão do Bairro primavera, e nesse Domingo dia 15 de Maio ás 19:30 ele cebrará uma missa de cura, libertação e exorcismo. Rua Belchior Dias Moreira, 835, Primavera em Guarapuava PR

O Padre em uma importante e esclarecedora entrevista, explica detalhes sobre a igreja Ortodoxa e o grande ministério de cura, libertação e exorcismo. Padre : O que é a igreja Ortodoxa ?

A Igreja Ortodoxa ela é a Igreja que segundo nossa tradição é a verdadeira fundada por nosso Senhor Jesus Cristo no Ano 33D.c em Jerusalém. Foi a primeira Igreja instituída por Cristo em Jerusalém sob os doze discípulos de Jesus, continuada pelos apóstolos e chegou até nossos dias. Ela foi confirmada exatamente no dia de pentecostes na casa de São Marcos, onde até os dias de hoje é um mosteiro pertencente a uma jurisdição Ortodoxa.

Por que o nome Ortodoxo?

Porque esse nome ele trouxe inúmeros significados, representaram exatamente aqueles que resistiram aos ventos que vieram para destruir o cristianismo.

A nossa fé é Ortodoxa; Una, Santa, Católica e apostólica. Contra essa fé vieram as heresias de Ario, Nestório, passando pelo iluminismo e as revoluções e poder-se-á recordar o tempo em que os próprios imperadores queriam tomar o lugar do próprio Cristo na Igreja, nós resistimos e dissemos não, nesse sentido Ortodoxo significa Fé correta, aquela que não se prostrou perante doutrinas humanas, senão na verdade do Cristo, baseado dessa forma em três pilares, sendo eles a tradição apostólica, a tradição da Igreja e a Palavra de Deus.

E a Igreja Ortodoxa a qual o Senhor pertence em Guarapuava?

Posso falar sim sobre isso, infelizmente houveram uma série de questões inclusive financeira que tivemos que temporariamente interromper a Missão. Trabalhei incansavelmente pela comunidade aqui, enfrentamos muitas situações. Esperei o tempo certo em obediência ao meu Arcebispo Mor Angel. Outros padres estavam a frente, penso que cada um deu sua cooperação apesar de nossa humanidade que acerta e erra. Creio que Deus prepara um tempo certo e aqui estou para dar continuidade na Missão. Sempre agi com Amor e obediência ao meu Arcebispo, todos nós passamos por um período de aprendizado e eu também passei e estou passando por isso em cada momento. Quando em 2015 cheguei em Guarapuava eu estava apenas com dois anos de ordenação, fui o mais novo sacerdote Ortodoxo já ordenado no Brasil, responsabilidade essa que me orgulho. Nesse sentido por enquanto estamos com uma missão, venho celebrar mensalmente, espero que logo isso melhore para que possamos ter novamente nosso Santuário aqui na cidade.

Qual endereço e horário onde o Senhor está celebrando?

Esse mês vou celebrar uma missa de cura, libertação e exorcismo no dia 15 de Maio ás 19:30Hs no espaço cidadão do bairro Primavera, o endereço é na Rua Belchior Dias Moreira, 835, Primavera em Guarapuava PR. Aproveito para agradecer pessoas que confiam no meu trabalho, oram pelo meu ministério e continua acompanhando meu trabalho de evangelização, cada alma é um presente de Deus na minha vida.

Padre o Senhor é exorcista? Como funciona as revelações que o senhor faz? Fale um pouco sobre isso.

O Exorcismo é uma palavra grega que significa libertação do mal, foi um dom que desenvolvi dentro da Igreja, só pode realizar exorcismo o sacerdote devidamente autorizado pelo seu metropolita ou pelo bispo responsável. Eu fui nomeado no ano passado Exorcista oficial da Arquidiocese das Américas por Sua Santidade o Católicos Mor Basílios Thomas PauloseIII. Isso não é apenas uma conquista, mas uma responsabilidade, Deus mostra a quem tem o dom de revelação onde existem forças do Mal. Me recordo de um exorcismo que realizei que a pessoa quebrou uma porta que precisavam vários homens para quebra-la e assim por diante. É preciso ter uma vida de oração e vigilância, pois o inimigo sempre quer derrubar de uma forma especial os padres exorcistas.

Como o Senhor olha para os ocorridos atuais inclusive a própria pandemia?

Estamos vivendo momentos de muitos ataques espirituais, uma opressão terrível que ameaça o cristianismo. A melhor forma de libertar e curar o mundo é através da oração e apesar de nossos pecados buscarmos ser sal da terra e luz do mundo, para desta forma nos aproximarmos da natureza Divina de Cristo. Posso dizer a frase dos Padres da Igreja que diz; “Deus se fez homem, para que o homem pudesse um dia ser Deus”, somos chamados a viver essa máxima em todos os ambientes de nossas vidas.

Aproveito para agradecer a equipe Roberto Lobo por essa tão épica oportunidade, independente da opinião a mídia em geral é um importante instrumento democrático em nosso Brasil. Deus abençoe toda equipe de trabalho.