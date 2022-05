CUECAS SUJAS DO INFERNO ARROMBAM COMÉRCIO E CAUSAM PREJÚIZO EM GUARAPUAVA

A bandidagem anda ousada na cidade , mesmo com grades e muita proteção , eles, os cuecas sujas do inferno, continuam invadindo arrombando, causando prejuízos e sustos a vítimas na cidade! Pequeno empresário, mesmo com grade de proteção , sofreu com ação dos marginais. Confira o relato direto do B.O





A equipe policial militar foi acionada para prestar atendimento a uma situação onde, segundo o solicitante, masculino 40 anos, teriam arrombado o seu estabelecimento comercial.



No local em contato com o mesmo, este informou que, por volta das 05h30min, um indivíduo arrombou a janela do seu estabelecimento comercial e danificou a grade de proteção, do interior, subtraiu aproximadamente certa quantia em espécie.



Foi possível visualizar através da câmera de segurança o momento, em que o indivíduo

arromba a janela, porém quando adentra no estabelecimento a câmera para de funcionar.



Diante do fato foi realizado patrulhamento, porém sem êxito. Foi orientado o solicitante quanto aos procedimentos legais cabíveis.