COVARDIA E AGRESSÃO: DI MENOR TENTA ENFORCAR EX MULHER!

Uma equipe de rádio patrulha deslocou para dar atendimento onde um indivíduo estava tentando invadir uma residência para agredir uma mulher. No local em contato com a mulher de 22 anos a qual teve um relacionamento com masculino de 17 anos, na data de hoje, ouviu alguém batendo quando abriu a porta o masculino entrou na casa e a segurou pelo pescoço e deu um soco na sua face. A equipe localizou o autor no interior da casa, feito abordagem e nada de ilícito encontrado. A vítima relatou que ele não aceita o final do relacionamento e que a persegue e a ameaça de morte, mas que não teria interesse na representação naquele momento. Diante do fato as partes foram orientadas quanto aos procedimentos cabíveis.