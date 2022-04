SEGURANÇA FEMININA DO MERCADO , NÃO DÁ MOLEZA PARA PILANTRA, ENTRA EM LUTA E IMPEDE HOMEM DE FURTAR

A Segurança, percebeu que o cueca suja, estava, literalmente enchendo as calças de produtos do mercado e foi para cima! Tentou abordagem na conversa ele quis fugir e enfrentar a segurança, que não deu moleza para o malaco…. O resultado, você acompanha, direto do B.O!

No dia 06 abril. 22. 16h30min uma equipe deslocou até a Rua XV de Novembro, Bairro Alto da XV, para dar atendimento a uma situação de Furto, onde chegando ao local, uma pessoa do sexo masculino encontrava-se detido pelos fiscais de loja do supermercado pela prática de Furto. Em contato com a responsável pela segurança, esta relatou que abordou a pessoa posteriormente identificado como masculino, 37 anos, no lado externo do supermercado, pois suspeitou das atitudes e que este apresentava um volume sob as vestes. Que ao tentar abordá-lo, o homem tentou fugir e na tentativa de impedi-lo, entrou em luta corporal. Com auxílio de outros funcionários do estabelecimento, o autor foi contido e permaneceu no local até a chegada policial. Com o autor foi encontrado 02 (duas) peças de queijo marca Anila e 01 (um) vidro de Tempero Gourmet. Da luta corporal resultou pequenas escoriações e equimoses em ambos os envolvidos. O autor ainda relatou que próximo ao meio dia, já havia furtado uma peça de queijo do mesmo estabelecimento. Diante da situação dado voz de prisão ao autor e conduzido até a Delegacia.