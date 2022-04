QUADRILHA CAUSA TERROR E PÂNICO: PM EXPULSA MARGINAIS A BALA DA CIDADE E AGORA BUSCA PRENDER NO INTERIOR MARGINAIS !

Foram cerca de três horas de intenso terror, Através de uma ação de guerrilha uma quadrilha com cerca de 30 bandidos em 7 veículos , fortemente armados tentaram sitiar Guarapuava, buscando primeiro inviabilizar a locomoção do quartel do 16º Batalhão da Policial Militar.

Os bandidos ao incendiar as entradas e saídas do Quartel Da PM encontraram a equipe do Batalhão de Choque, estes assumiam o horário no Batalhão e fortemente armados trrocaram tiros com a polícia, ferindo o Cabo Bonato com um tiro na perna; Bem como o militar Riccieri levou um tiro de raspão na cabeça. Passou por cirurgia e encontra-se na UTI de um dos hospitais da cidade, mas sem risco de morte. E ainda presente na tentativa de fechar o Batalhão o policial Wendler, este não foi não foi ferido.

Por volta de meia-noite e meia, a polícia já tinha expulsado os meliantes, respondendo fogo com fogo, Segundo o Tenente-coronel Joas, comandante da Polícia da Militar em comunicado a toda imprensa via grupo do 16º BPM. Parte da quadrilha segui pela BR-277, pegando estradas vicinais, uma Parte da quadrilha gugiu para a estrada de acesso a Goioxim e outra no sentido ao distrito de Palmeirinha”.



“Tivemos então êxito, frustramos a ação deles e eles acabaram saindo da cidade ! E ai sim os bloqueios que nós fizemos acabou tendo confronto na área rural dos sete veículos que estava na ação 5 foram alvejados e estes elementos acabaram fugindo para o mato.”

O comandante destacou ainda que uma grande quantidade de munição foi encontrada nestes veículos , Fuzis e outros armamentos também já estão de posse da PM.

O Comandante solicita que os moradores da região de Palmeirinha e Goioxim, passem informações de qualquer movimentação suspeita e pessoas que não são moradores, para que a PM possa capturar os bandidos. “ Nos ligue e pode ser de forma anônima, destacou .! 190

A quadrilha não conseguiu levar nada da Proforte, empresa de Segurança que seria um dos alvos dos bandidos ..