POLICIA REAFIRMA CONFRONTO ARMADO NA VILA BELA

A Polícia Militar reafirmou o confronto armado Ae posse de fuzil , que resultou na morte do Vulgo Monstrinho! ( detalhes no INSTA GUARAPUAVAFATOSNOTICIAS) COM VÍDEOS)





Nota





O 16º BPM informa que, após levantamento de informações, houve um confronto armado no interior de uma residência na Vila Bela em Guarapuava - PR com uma equipe do Choque do 16ºBPM.





Um indivíduo de 20 anos e com tornozeleira eletrônica, pertencente a uma facção criminosa, portava um fuzil Colt calibre 556 e entrou em óbito.

Havia também um cão da raça pitbull que foi utilizado como forma de contenção, a fim de barrar a entrada dos policiais dentro da casa.

Está sendo apurado indícios de ligação com o ataque ocorrido em Guarapuava no último dia 17.

Comunicação Social do 16º BPM.