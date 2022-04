O JOGO POLITICO E AS NOVAS E VELHAS FACES NA DISPUTA

ITACIR DESISTE DA PRÉ – CANDIDATURA E PERMANECE NA AGRICULTURA





Cogitado como pré – candidato a Deputado Federal o secretário de Agricultura de Guarapuava, Itacir Vezzaro decidiu não lançar pré-candidatura pelo ‘Podemos’. Vem cumprindo um grande papel em uma área que entende muito, fazendo a diferença no governo Celso Góes.





Rosângela assume pré e confirma Batalha a Brasília





Como destacamos em primeira mão aqui, Rosângela Virmond Secretária de Assistência Social). Deixou o cargo e sai em busca de uma vaga na Câmara Federal. A assistente social Elenita Luiza Lodi, é a nova secretaria . Com Itacir permanecendo na agricultura, Rosângela será candidata única a esta pasta , no paço municipal!





RODRIGO CREMA FEDERAL





O conceituado médico e bolsonarista, Rodrigo Crema, vereador em Guarapuava, deve ser um dos novos nomes na disputa por uma cadeira em Brasília. Rodrigo confirmou na semana anterior ao Lobo Noticias, que conversou com o grupo politico que o mesmo faz parte e recebeu o pedido para que seja candidato a Deputado Federal.

Crema que gosta de grandes batalhas, tendo em vista que na Câmara não deixa o PT em paz, dando constantes ripadas inteligentes nos vermelhos, parece que topou a parada! Vamos detalhar o assunto em próximos posts!





Pampa Federal









O Pampa, que foi candidato a vereador , filho seu PAMPA , Conhecido na Vila Bela, mais votado para vereador "no Bairro", vai encarar pelo Patriotas uma pré- candidatura a Federal.

“Muita gente grande diz, que é a luta de Davi contra Golias.” Mas Davi acreditou e venceu. Espero chegar lá, junto com a boa vontade popular!” Destacou .













SAMUEL DEIXA OBRAS É PRÉ CANDIDATO A ESTADUAL PELO UNIÃO BRASIL





O vice-prefeito Samuel Ribas de Abreu, que também era secretário de Obras, pediu exoneração. Ele era vice presidente do PSD e segundo informações a pedido de Ratinho Junior fortalece agora os nomes do União Brasil.

Partido, que filiou-se na data limite para tal .

No União, além de continuar no núcleo politico do Governador de quem é amigo particular, Samuel também jogou certo com os números eleitorais para chegar lá.

Mas este é assunto para outro post!





















NO PT DE ANTENOR E LULA





Não chegou nenhuma nota do partido confirmado a pré -candidatura do médico derrotado várias vezes a prefeito como candidato a deputado estadual Antenor ou se vão colocar nome a Federal.







O que ouvimos oficiosamente é que a professora Terezinha deve ser candidata, a estadual ou federal! AÍ o PT DO LULA, PODE CONFIRMAR OU NÃO!





Estacho no PSD





O ilustre morador do Turvo, meu amigo Rodrigo Estacho, deve dar um salto maior. O youtuber que venceu com vídeos que explodiram no numero de acessos, e foi a grande revelação da eleição passada, conquistando uma cadeira na Assembleia, recentemente recebeu o selo dourado da plataforma you tube , que não é para qualquer um, tem que ter mais de um milhão de seguidores, e o fera conseguiu! Com tanta gente colada nele, parece que vai de Federal na região! Sucesso!





O MESMOS





Artagão que já é deputado, como geralmente faz, trocou de partido e deve sair de novo a Estadual, agora pelo PSD. ( ele iniciou na carreira politica pelo PMDB de Requião , depois foi Beto, e agora é Rato )





Cristina mais uma vez ?





Ja Crisitina Silvestri, deve tentar de novo, pelo antigo PPS hoje Cidadania , no entanto uma candidata no fronte de oposição ao governo Ratinho.





Cristina na oposição





Também destacamos aqui em primeira mão este fato! Ela não é mais do time, desde que seu filho Cesar, assumiu uma pré-candidatura a governador pelo PSDB. Cristina não quis ser tucana, permaneceu no Cidadania 23 . O filho vem descendo a lenha no Governador, que durante anos defendeu!









MDB VAI COM REQUIÃO E LANÇA FEDERAL?





A vereadora professora BIA, que coordena o velho MDB, não enviou nota ou confirmou candidaturas nativas pelo partido.

Existem Rumores de que Bia poderia ir para o PT. O convite foi feito pelo Requião Filho, de quem a vereadora é amiga pessoal! No entanto nada confirmado!