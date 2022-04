ALERTA: ROUBO E SEQUESTRO EM ENTRE RIOS

A marginalidade de baixa e alta periculosidade, está voltando a espichar as asas nefastas e criminosas no interior de Guarapuava. Entre Rios de novo volta a pauta de registros criminosos. Desta vez um sequestro relâmpago, assustou a comunidade. Acompanhe, direto da Fonte!

No dia 06 abril. 22. 22h00min, uma equipe de serviço do Sub Destacamento Policial Militar de Entre Rios, deslocou até a Estrada Rural do Paiol de Telhas, na Sub Estação da Copel na Colônia Socorro, para dar atendimento a uma situação de Roubo, onde uma empresa de monitoramento repassou via 190, que visualizou nas câmeras, que um dos vigilante estava rendido por três indivíduos armados e encapuzados. No local a equipe constatou o portão aberto bem como as instalações também estavam abertas, porém não havia mais ninguém no local. Que foi informado via Copom que os autores após renderem o vigilante, saíram com o veículo VW/Gol de cor prata, de placas EEY-6G83 de propriedade do vigilante, sentido ao Paiol de Telhas, levando o vigilante de refém. Após buscas nas adjacências e com apoio de várias equipes, foi localizado a vítima, de 57 anos, na Rodovia PR-170, próximo a entrada de uma Fazenda, a qual havia sido liberado pelos autores. A vítima detalhou os fatos relatando que foi rendido por três indivíduos armados de revólver, porém o alarme começou a disparar e estes pediram para que desligasse o mesmo, informou que não tinha acesso e que o local estava sendo monitorado com câmeras e que estavam sendo observados. Com o receio de que a Polícia fosse logo acionada, os autores decidiram abandonar o local e que dois dos autores tomaram o veículo da vítima e saíram sentido a Localidade do Paiol de Telhas. Que após 200 metros, chegou um veículo VW/Parati, modelo bola, de cor branca e retornaram juntos sentido a PR 170, seguindo sentido ao município de Pinhão. Que ao abandonarem a vítima e informaram que abandonaria seu veículo posteriormente. Os autores ficaram com seu aparelho celular marca Motorola Moto G3. Orientado a vítima quanto aos procedimentos.