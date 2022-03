PRAZO PARA A ENTREGA DA DEFIS TERMINA NO DIA 31 DE MARÇO

Termina no dia 31 de março o prazo de entrega da DEFIS (Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais). A DEFIS é uma declaração que deve ser enviada anualmente à Receita Federal por todas as empresas optantes pelo Simples Nacional, sendo a garantia do empreendedor de estar em dia com o fisco.

“A DEFIS foi criada para facilitar a vida dos empreendedores de porte menor e é uma obrigação bem mais simples do que as que precisam ser cumpridas pelas empresas que operam nos regimes de Lucro Real e Lucro Presumido. Com base nas declarações, o município pode mensurar e acompanhar todas as entradas e saídas das empresas”, destacou o secretário de Finanças, Diocesar Costa de Souza.

O objetivo é informar ao órgão fiscalizador com dados econômicos, sociais e fiscais, bem como os tributos e impostos que foram recolhidos no ano de apuração. A declaração deve conter todas as informações da empresa do ano seguinte ao período que está sendo declarado, ou seja, relativas ao ano de 2021. Para isso, é preciso inserir todas as informações no Programa Gerador do Documento de Arrecadação Simples Nacional (PGDAS-D), disponível no site da Receita Federal.

Quando o empreendedor fizer o acesso, precisará ter em mãos o certificado digital, código de acesso ou procuração eletrônica para a transmissão de dados.

Para o preenchimento do DEFIS, é necessário que o outro documento, o DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) tenha sido pago, do contrário o sistema não aceita o preenchimento e a entrega do DEFIS.

Para o preenchimento da declaração no site do Simples Nacional.