ETAPA FINAL DO BRASILEIRO JUVENIL DE HANDEBOL DE PRAIA COMEÇA HOJE SEXTA-FEIRA (04)

Hoje sexta-feira (04), começa a Etapa Final do Circuito Brasileiro de Handebol de Praia na categoria juvenil em Guarapuava. Os jogos ocorrerão na Praça da Ucrânia. A primeira partida será as 11h de amanhã com a estreia dos atletas da casa. Já as meninas guarapuavanas entram em quadra às 12h20. Porém, a abertura oficial do evento será no período da tarde, às 15h.

Ao todo, participam mais de 240 atletas, com até 18 anos de idade, dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Roraima e Paraná, sendo 8 equipes na categoria feminina e 8 na masculina. As finais serão disputadas na manhã de domingo (06).

O Secretário de Esportes e Recreação, Milton Roseira Junior, afirma que a participação da população é fundamental para o sucesso do evento. “É um grande trabalho que está sendo realizado para promover essa etapa do circuito O evento será muito importante para o esporte na cidade e a gente convida a população a participar e apreciar essa competição”, declarou.

O horário das partidas será divulgado nas redes sociais da prefeitura.