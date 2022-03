ENVOLVER : SUBMISSÃO FEMININA NO PAIS DAS BUNDAS E SEXO !!

A pouco escrevia um texto, nos boletins, lidos pelos nossos locutores onde falava dela, Anitta : Hoje no topo do ranking da parada global do Spotify!

Uma conquista inédita… Mas você já ouviu a música , pensou na tradução ou observou o clipe! Ossos do ofício, se escrevo sobre, tenho que ver e ouvir… Sem falso moralismo, por estas e outras que somos taxados la fora como a nação de bundas e festas! A submissão feminina é o marco da canção TOP MUNDIAL… Caso voce ache que estou exagerando, leia um trecho da “canção”









Bebendo e fumando

Com você em uma cápsula

Porque sempre que eu te vejo, você quer me pegar

E eu quero te despedaçar

Leve isso na piada

E em cinco minutos você vai gozar

Você se derrete para mim

Só Deus sabe o que você fez comigo

Leve isso na piada

E em cinco minutos você vai gozar

Você se derrete para mim

Só Deus sabe o que você fez comigo



E eu não vou te envolver

Eu sei o que fazemos e você vai voltar (voltar)

Uma dança contra a parede

Eu sou um caso a ser resolvido

Mas eu não vou te envolver

Eu sei o que fazemos e você vai voltar (voltar)

Uma dança sedutora

Colados na parede (Colados na parede)



Sexo e álcool

O que acontecer, não sai daqui

Eu sei que você não vai me esquecer

Se eu fizer amor com você, se eu fizer amor com você

Sexo e álcool

O que acontecer, não sai daqui

Eu sei que você não vai me esquecer

Se eu fizer amor com você, se eu fizer amor com você



E eu não vou te envolver

Eu sei o que fazemos e você vai voltar (voltar)

Uma dança contra a parede

Eu sou um caso a ser resolvido

Mas eu não vou te envolver

Eu sei o que fazemos e você vai voltar (voltar)

Uma dança sedutora

Colados na parede



Bebendo e fumando

Com você em uma cápsula!!!



Comemorar o “protagonismo” feminino ou refletir???