DI MENOR É PEGO TRAFICANDO DROGAS E NA CASA, DINHEIRO , MUITA DROGA E OBJETOS SUSPEITOS SÃO ENCONTRADOS PELA POLICIA

Os jovens abaixo dos 18 anos são de certa forma , protegidos por uma lei antiga e que nenhum deputado ou senador, tem a capacidade de alterar. Esta brecha de não responsabiliza - los, diretamente, acaba favorecendo que traficantes os usem e muito na cidade.

A Polícia fez seu trabalho, com mais um jovem no mundo do tráfico, ele 17 anos, deve em breve estar na rua, ou no máximo passar por um centro de reabilitação, confira com detalhes a ampla ação da PM, DIRETO DO B.O





No dia 04 de mar. 22 as 00h00 na Avenida Manoel Ribas, Bairro Conradinho, a equipe policial militar em patrulhamento, visualizou um veiculo modelo VW/GOL transitando na contramão de direção da via, sendo de imediato realizada a abordagem através de sinais luminosos e sonoros, sendo acatada a ordem pelo condutor, identificado como masculino, 17 anos, onde o mesmo não possui carteira nacional de habilitação, verificado ainda que, no banco do passageiro havia resquícios de substancia análoga a maconha, totalizando 25 gramas, e no bolso da blusa do masculino, uma quantia de R$ 300,00 ( trezentos reais em notas diversas e trocadas) e um aparelho celular da marca APLE IPHONE. Durante a abordagem apresentou grande nervosismo e falava varias versões de onde esteve momentos antes a abordagem e, até mesmo onde morava, o que levantou suspeita por parte da equipe PM. Diante do fato, a equipe então, consultou o endereço do mesmo, no Bairro Paz e Bem, onde já era de conhecimento das equipes policiais, que naquele local estaria ocorrendo comercialização de drogas. Foi deslocado até o local, sendo visualizado que uma mulher que estava na janela da sala empreendeu fuga para os fundos da casa, onde arremessou um objeto no terreno, constatado posteriormente ser uma "pedra" de cocaína (78 gramas), foi dado voz de abordagem e identificado a mulher, 33 anos, a qual estava na casa juntamente com seus dois filhos, menores de idade (9 e 06 anos). Realizado buscas na residência, através do cão Hulk, onde foi localizado no quarto uma bucha de substancia análoga a cocaína e duas facas com resquícios de maconha, e ainda mais 04 buchas de cocaína, na sequência em um assoalho falso foi localizado dentro de uma embalagem uma grande quantia em dinheiro em espécie, totalizando R$ 15.821,00 (quinze mil, oitocentos e vinte e um reais em espécie), e mais uma embalagem contendo 600 gramas de maconha fracionada e 120 gramas de cocaína.

Diante do fato foi dado voz de prisão a Roseli, aprendido o Adolescente e também alguns objetos de procedência duvidosa como um aparelho de som de automóvel masca booster, 01 furadeira marca boch, 02 maquitas e 02 facas tico tico sthil. As crianças que estavam no local foram deixadas sob os cuidados de um tio.

Foram encaminhadas também os entorpecentes, totalizando 622 gramas de maconha e 198 gramas de cocaína, o dinheiro, os objetos e os três celulares até Delegacia, para que fossem tomadas as medidas legais cabíveis.