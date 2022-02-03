VIDEO NOVO E REVELADOR !!! MAIS DE 20 TIROS E TRAFIGATA SE SALVA

ROBERTO LOBO em


NOVO VIDEO REVELA QUE ALEM DE PERIGOSA ELA É UMA CAMALEO PARA BALAS!!! BELA E PERIGOSA, ELA RESISTE NA GUERRA DO TRÁFICO NO PARANÁ

DETALHES E VÍDEO COMPLETO NO INSTAGRAM GUARAPUAVA FATOS NOTICIAS CLIQUE!!!

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