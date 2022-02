VEJA O QUE FUNCIONARÁ NO FERIADO DA PADROEIRA EM GUARAPUAVA

Nesta quarta-feira (02), feriado municipal, dia da padroeira de Guarapuava, Nossa Senhora de Belém, o atendimento dos serviços da Administração Municipal terá alteração:

PERMANECEM FUNCIONANDO

Serão mantidos os serviços essenciais como Central de Triagem, SAMU e o atendimento de Urgência e Emergência prestados no Trianon, Primavera e na UPA Batel. O atendimento realizado pelo Call Center das 8h às 22h.

Também funcionará normalmente a coleta do lixo seguindo o cronograma de coleta já estabelecido pela Surg.

FECHAM NESTA QUARTA-FEIRA:

Os serviços da Administração (Paço e Secretarias).

As Unidades Básicas de Saúde.

A cobrança do ESTAR (Estacionamento Regulamentado) também estará suspensa.

Parques

O Parque Estadual do São Francisco, no distrito do Guairacá, estará aberto das 8h às 17h. As trilhas que descem para o Salto estão fechadas por tempo indeterminado.

O Parque das Araucárias também estará aberto das 08 às 17h e o Museu de Ciências Naturais das 09h às 12h e das 13 às 17h. A área de caminhada é livre mas, em caso de chuva ou ventos fortes no dia anterior, as trilhas serão fechadas por questão de segurança.