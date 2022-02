UNICENTRO PRORROGA AS INSCRIÇÕES DO VESTIBULAR 2022

A Universidade Estadual do Centro-Oeste reabriu nesta quarta-feira (2) as inscrições para o Vestibular 2022. No total, estão sendo ofertadas 1.254 vagas em 40 cursos lotados em três câmpus universitários – o Santa Cruz e o Cedeteg, em Guarapuava, e o de Irati – e, ainda, nas unidades avançadas de Chopinzinho, Coronel Vivida, Pitanga e Prudentópolis.

“A Unicentro decidiu reabrir as inscrições para o Vestibular 2022 para dar oportunidade àqueles que gostariam de fazer o processo seletivo e não tiveram meios para se inscrever até dia 30 de janeiro ou não ficaram sabendo das inscrições em tempo hábil, já que o período de registro coincidiu com as férias escolares e, também, de muitas famílias”, explica a coordenadora de Processos Seletivos da Unicentro, Maria Mores Pinto.

As inscrições, agora, podem ser feitas até este domingo (06) somente pela página do Vestibular, no site da Unicentro. Já a taxa de inscrição no valor de R$ 150 pode ser quitada até o dia seguinte (07).

Durante a inscrição online, o candidato deve escolher sua opção de curso e também a cidade onde quer fazer a prova, não havendo a necessidade de ser o local de oferta do curso. Além disso, é preciso que o candidato escolha também uma opção de língua estrangeira moderna, entre inglês e espanhol. Vale lembrar que, a partir desse processo seletivo, as provas deixam de ocorrer em dois dias e passam a ser concentradas numa única data, com ampliação do tempo de permanência dos candidatos em sala.

“O Vestibular será realizado em uma única etapa, com cinco horas de duração e, agora, com 60 questões para serem respondidas pelos candidatos. Mantemos os grupos de curso, mas houve uma diminuição no número de questões de cada disciplina”, acrescenta Maria Mores Pinto. A prova está marcada para o dia 13 de março.