REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONCÓRDIA ENTRA EM FASE DE FINALIZAÇÃO

Poucas horas depois DO JORNALISTA Rodrigo Constantino levantar as suspeitas de que Jair Bolsonaro poderia ter sido envenenado, a teoria se expandiu na rede e ganh ou força em grupos e perfis . Em mensagens os perfis dizem ter informações de que o exame de sangue do presidente revelou altas doses de chumbo. A teoria começou a circular nesta quinta-feira 15, em português e espanhol. O fato é que não existe nenhuma fonte jornalística, do centro, esquerda, ou os poucos jornalistas isentos, caso existam a assinar tal informação , por enquanto FAKE NEWS!!! Foto Pagina Presidente