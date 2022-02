GUARAPUAVA PRETENDE VACINAR CERCA DE 20 MIL CRIANÇAS CONTRA A COVID-19

Iniciada no mês de janeiro deste ano, a vacinação infantil alcançou um percentual de quase 20% de crianças vacinadas contra a Covid-19, o que corresponde a um total de 3.867 doses aplicadas. A vacinação atende crianças com 7 anos ou mais sem comorbidades e 5 a 11 anos com comorbidades.

A estimativa populacional de crianças nessa faixa etária a serem vacinadas no município é de 19.862. “Considerando o número de crianças que podem ser vacinadas nesta faixa etária, a procura pela vacina ainda está baixa. As vacinas estão todas regulamentadas e disponíveis em todas as unidades, inclusive receberemos novas doses na próxima semana”, explica Chayane Andrade, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde.

Com a volta das aulas, a Secretaria de Saúde reforça a importância da imunização infantil. “Essa vacinação para as crianças é uma conquista, então os pais devem ficar atentos com as aplicações para garantir a segurança dos filhos para as voltas às aulas”.

A campanha de vacinação segue em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), conforme cronograma divulgado pelas redes sociais oficiais da Prefeitura Municipal. Para receber a imunização, o pai ou responsável deve acompanhar a criança com o documento de identificação.