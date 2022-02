FIM DAS BRIGAS: TORCER DO MESMO LADO E SE BRIGAR VAI PRA CADEIA!!

O delegado Luiz Carlos Oliveira, responsável pela Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos (Demafe), braço da Polícia Civil do Estado do Paraná para cuidar de ocorrências relacionados a jogos de futebol, afirmou que Curitiba precisa ter clássicos com torcida única após os episódios de violência e selvageria registrados antes, durante e depois do Athletiba desta quarta-feira (16).