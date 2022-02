ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O 1° CONGRESSO DE DIREITO DO CONSUMIDOR EM GUARAPUAVA

Estão abertas as inscrições para o 1° Congresso de Direito do Consumidor e para o 1° Encontro do Fórum dos Procons Paranaenses em Guarapuava. O evento ocorre nos dias 23 e 24 de março, no Centro de Eventos Cidade dos Lagos.

“Esse é um evento muito importante, não apenas por ser o primeiro de Guarapuava e do Estado, mas também porque possibilita discussões de direito do Consumidor contando com a presença de grandes nomes nacionais, assim como da Secretária Nacional de Defesa do Consumidor e da Diretora do Procon Paraná, Cláudia Silvano. As palestras de abertura contam com temas como superendividamento e concessão de crédito, discussão importante para toda a comunidade Guarapuava, que está convidada para prestigiar e enriquecer as discussões”, explica a Coordenadora do Procon, Luana Esteche.

Durante os dois dias, o evento contará com palestras de representantes do Procon e especialistas em Direito do Consumidor. Para participar, basta acessar o link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3snUHgfini5E24Yz9lMd9Mxl21Jl84b1d47w7K_Fd84HNTQ/viewform e se cadastrar.