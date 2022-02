COVARDÃO AGRIDE MULHER E TENTA DESTRUIR VIATURA DA PM, MAS DESTRÓI A SI PRÓPRIO!

UM homem de 36 anos resistiu à prisão no Residencial 2000 na madrugada dessa terça (22). O machão chegou a chutar, dar cabeçadas e ameaçar de morder os policiais. Ele ficou muito louco no trajeto a caminho da delegacia.

Conforme declarou a esposa de 47 anos, que teria sido agredida covardemente pelo machão de beira de fogão, o marido, chegou bêbado em casa e a ameaçou de morte.

Em seguida, ele com sangue nos olhos a pegou pelo pescoço tentando mata la . O relato esta na integra no boletim descrito pela PM. O covardão aparentava ser consumidor de drogas, até um uma lata de refrigerante furada, geralmente utilizada para consumo da Pedra do capeta o crack. Foi encontrado n local .

Os policiais o encaminharam à 14 Subdivisão Policial em Guarapuava.

E o cara virou no capeta na viatura !

E não parou por ai, na delegacia, muito louco, o cara, começou a a dar chutes em tudo que via pela frente . Além de xingar e ofender os Policiais, que registraram a ocorrência de desacato!

Agora, deve estar calminho junto com outros presos, afinal lá no cadeião, diferente do que fez com a esposa> Se bater leva!!!!