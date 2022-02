ADVOGADO FALSO TENTA DAR GOLPE E POLICIA CIVIL DE GUARAPUAVA NÃO DÁ MOLEZA AO PILANTRA QUE PERDE R$ 95.000,00!

Um falso advogado que passou por diversas cidades do Paraná fazendo aquisições de objetos, eletrônicos e outros. O estelionatário, identificado como J.C.H. (54) chegou em Guarapuava na data de 14/02. No dia 15/02 o investigado entrou em contato com uma empresa de eletrônicos e pediu para que o vendedor levasse um aparelho de telefone celular no Fórum tendo em vista que ele estava com pressa e tinha muitas audiências. O vendedor se deslocou até aquele órgão e em contato com o criminoso foram até a sala da OAB. Após verificar o celular que possui valor de mercado de R$ 8.000,00, o indivíduo disse que iria na outra sala onde estava seu filho para mostrar o aparelho, entretanto, ele saiu do local.

A vítima percebeu a demora do comprador e chamou a Polícia Militar que registrou o caso.

Na sequência de sua empreitada criminosa na cidade, o investigado ainda fez compras em uma tradicional loja de materiais esportivos e pediu para a vendedora levar em um hotel. Nessa situação, ele mostrou um falso comprovante de PIX e disse que precisava sair rápido pois tinha audiências e clientes para atender. O mesmo ocorreu com outra loja de roupas. As roupas foram avaliadas em R$ 5.000,00.

A equipe de investigação tomou conhecimento do caso e rapidamente identificou o estelionatário que é conhecido no Brasil pela prática do golpe do "falso advogado", identificou o veículo, um Hyundai Creta Branco com placas de MG. As diligências continuaram e o investigado foi abordado na cidade de Palmeira pelas forças policiais. No veículo ainda havia uma bicicleta no valor de R$ 3.000,00 de uma vítima de Ponta Grossa, os objetos das vítimas de Guarapuava e outros sem origem comprovada. Os bens apreendidos foram avaliados em R$ 95.000,00.