SILVESTRI ROMPE COM RATINHO E DEIXA PARTIDO DE MORO ; COMO FICA O PODEMOS EM GUARAPUAVA?

O ex-deputado e ex-prefeito de Guarapuava Cesar Silvestri Filho (foto) que já passou pelo PPS/Cidadania e presidia o Podemos estadual, abandonou o posto de líder do Podemos no Paraná para se filiar ao PSDB e de quebra rompe abertamente com o Governador Ratinho Junior (foto).

A mãe de Silvestri ( Cristina) é deputada da bancada de apoio ao Governador.

A mudança de César, ocorreu com a promessa de que ele seja o pré-candidato do PSDB ao governo do Paraná neste ano , garantindo palanque no Estado para o pré-candidato do PSDB ao Planalto, João Doria.

A migração dificulta a formação de um palanque no Paraná para o pré-candidato à Presidência do Podemos, Sérgio Moro. Complicando a vida do ex Juiz no estado.





Com esta confirmação de Silvestri que aliás em 2018, também lançou sua candidatura e acabou desistindo antes da campanha, uma série de perguntas ficam no ar.

Segundo Cesar, em entrevistas a sites estaduais e Nacionais, agora é para valer sua candidatura pelo PSDB ao Governo do estado, com apoio de Beto Richa.

A grande pergunta é como fica o Partido, e a posição de sua mãe, atualmente deputada da bancada de situação ao Governador Ratinho Junior?

Situação ou oposição ao Governo RATINHO ?

Os vereadores da sigla pro Moro , terão que permanecer, afinal, janela só em 2024. Porem, não poderão apoiar Silvestri abertamente, tendo em vista que o partido vai de Moro e quem o partido indicar para o Governo estadual.

Mas a estrutura do partido e como vai se portar neste ano eleitoral, acaba mexendo com lideranças, candidatos e futuros candidatos que estão a campo, colhendo votos e lideranças políticas.

Em consulta com duas figuras locais do Podemos Guarapuava, ambas falaram que foi uma surpresa a notícia, inclusive quando falávamos desta possibilidade em publicação ano passado, esta pessoa , foi a primeira a dizer que seria impossível acontecer, pelo fato de que a mãe do ex prefeito, Deputada Cristina, automaticamente poderia deixar de ser bem-vista pelo Governo Ratinho, pois o Filho seria candidato, contra o próprio governador, que é candidato a reeleição!

Entramos em contato com o ex prefeito, ele , está em voo, neste momento.

Mas ao Jornal Estadão, disse ontem que seu projeto de candidatura ao governo perdeu espaço no Podemos quando o partido passou a priorizar, com o aval da direção nacional, uma aliança com o governador Ratinho Junior (PSD) para viabilizar a reeleição de Álvaro Dias para o Senado.

“Fui convidado pelo PSDB para levar adiante o projeto com aval do ex-governador Beto Richa. O PSDB tem uma tradição no Estado e me deu essa condição política”, afirmou.

Uma coisa é certa, Silvestri rompeu com Ratinho e deve passar para oposição ao Governo.









Esperar para ver ler e escrever ...