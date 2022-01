SILVESTRI NA OPOSIÇÃO AO GOVERNO RATINHO FAZ CRÍTICAS PESADAS! COMEÇAM A SURGIR EXONERAÇÕES DE PESSOAS LIGADAS A SUA MÃE NO GOVERNO.

A DEPUTADA CRISTINA TAMBÉM VAI PARA OPOSIÇÃO AO GOVERNO RATINHO ?





Em entrevista à Rádio Clube de Ponta Grossa e ao Blog da competente colega Jornalista Mareli Martins, o ex-prefeito de Guarapuava, Cesar Silvestri Filho (PSDB), falou sobre sua pré-candidatura ao Governo o Paraná.

Silvestri fez críticas pesadas ontem ao governo de Ratinho Jr (PSD), que até estes dias defendia.

Cesar Filho disse que o “Paraná já foi melhor governado”.



Cesar Silvestri já foi deputado estadual no Paraná e teve dois mandatos como prefeito de Guarapuava, nos mesmos, foi situação, pró Beto Richa e pró Ratinho Junior. Ele é filho do falecido deputado federal Cezar Silvestri e da deputada Cristina Silvestri.

Ambos, eram amigos de Ratinho e trabalharam em uma linha de situação durante os mandatos. O pai de saudosa memória, ocupou importantes cargos no Governo do estado, como Casa Civil e SEDU, mesma pasta ocupada por Ratinho no governo Richa..

César e Cristina , sempre foram situação e base do Governo.

Com as palavras duras de Silvestri Filho , na sua “visão oposicionista” como , atual pré-candidato contra Ratinho, na briga pelo Palácio Iguaçu neste ano, a grande pergunta não só em Guarapuava, onde parte do mando político estadual, * cargos e chefias de núcleos do Governo na cidade e região, é dividido entre a deputada Cristina e Artagão Junior.

É : como ficara o mando ? E as respostas começam a surgir.



CRITICAS A RATINHO JUNIOR





Silvestri ontem, além de destacar que seria candidato ao Governo pelo Podemos, começou a bater na forma de Governar de Ratinho.

Como retaliação ou não, nomes próximos ou indicados pela deputada Cristina Silvestri começaram a ser desligados de núcleos e secretarias do governo, como a Chefe do Núcleo de Educação em Guarapuava, professora Edil Spinola, que foi exonerada e figura nas páginas do Diário Oficial do Governo Ratinho entre outras pessoas ligadas a deputada .

Será que novos nomes podem ser exonerados?

Esperar para ver, ler e escrever!

Clima esquenta na campanha!!!





Boletim Oficial do Estado