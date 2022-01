RANGEL SAI DO PSDB APÓS PARTIDO ANUNCIAR CANDIDATURA EM OPOSIÇÃO A RATINHO

Fiel ao Governador Ratinho Junior o ex prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, não gostou nada do encaminhamento dos Tucanos para uma possível disputa ao governo do estado com César Silvestri ou Beto Richa, em uma candidatura oposicionista a Ratinho. Rangel acaba de publicar que renuncia ao Cargo de Secretário Geral do PSDB desfiliando se do partido.





“Anuncio na data de hoje , minha renúncia ao cargo de Secretário Geral do PSDB do estado do Paraná e a minha desfiliacăo, por entender que o atual direcionamento e recentes decisões levam a um posicionamento que não entendo ser adequado para o meu trabalho político.”

Eu, Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, Secretário Geral do Partido da Social Democracia Brasileira no Estado do Paraná, venho solicitar a minha desfiliação desta agremiação a partir da presente data, por entender que o atual direcionamento e recentes decisões levam a um posicionamento que não entendo ser adequado para o meu trabalho político. Renuncio ao cargo de Secretário Geral do partido bem como deixo de ser filiado ao PSDB, partido pelo qual não disputei candidaturas, mas tinha apreço no passado. A partir deste momento, farei analises técnicas e de propósitos para iniciar uma nova trajetória pública em outro partido.