GUARAPUAVA RECEBE COMITIVA ESTADUAL DO CONSELHO DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SEMADS), recebeu nesta quarta-feira (26), uma visita da comitiva do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (CONSEPIR), composta pelo presidente do órgão do Estado, Saul Dorval, e o vice, Alexandre Cezar. Durante o encontro a equipe técnica municipal pode esclarecer algumas dúvidas principalmente relacionada a composição do conselho e a importância das discussões sobre o tema em Guarapuava.





O município conta com a Lei Nº 2899/2018, que instituiu a criação do Conselho de Promoção da Igualdade Racial de Guarapuava (COMPIRG), que ao passar dos anos, vem se articulando com a sociedade com a finalidade de formular e acompanhar as políticas que promovam a igualdade racial. “Guarapuava já possui um conselho, que está sendo articulado com os segmentos previsto na lei municipal para que possamos efetivá-lo. E, com essa visita da comitiva, vai nos auxiliar nestas próximas etapas, como reuniões com os movimentos e também o lançamento de um banco de projetos”, explicou a secretária executiva dos conselhos, Jeane Ramos Silvério Garcia.

A comitiva do CONSEPIR já percorreu 45 municípios, com o objetivo de interiorizar as políticas de promoção da igualdade racial e direitos humanos, e constituir o sistema de promoção de igualdade racial do Estado do Paraná. “O Paraná é o primeiro Estado no Brasil a construir o sistema, que é composto de conselhos municipais, plano de igualdade racial do município e também o fundo de promoção da igualdade racial. Percebemos que Guarapuava vem desenvolvendo um belo trabalho na área de assistência social e dos direitos humanos. ”, destacou o presidente do Conselho Estadual, Saul Dorval.