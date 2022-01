DEFESA DE MÁRCIO CARNEIRO VENCE HABEAS CORPUS POR UNANIMIDADE , NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANA

Matéria > Jornalista Ulisses Magliano

A defesa do Vereador Marcio Carneiro , impetrou Habeas Corpus em favor do vereador no ano de 2021, no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em face a decisão contraria na 2 Vara Criminal da Comarca de Guarapuava-PR.

O vereador teve imposição de medidas judicias desfavoráveis, do qual impediam de ter o direito de disputar a linha sucessória na Presidência da Câmara de Vereadores em Guarapuava-Pr, em decorrência de processo que tiveram tramite na Comarca de Guarapuava-Pr, levando o afastamento do vereador do cargo, do qual teve obtenção de liminar do Poder Judiciario, para retomada do cargo em 2016, porem com impedimento para disputar a linha sucessória da câmara.

Em contato com o Advogado Acyr Neves, impetrante do Habeas Corpus, o mesmo relatou que inexistia razoes e fundamentações jurídicas para suprimirem os direitos do Vereador, que apesar de ter dificuldades com as imposições decorrentes das decisões judiciais , o vereador mostrou integridade não somente com a legalidade de sua conduta , mas também com a moralidade do seu caráter, o qual não somente foi apreciada pelo crivo da justiça mas também no juízo do povo, o qual tem em seu poder de voto e o exercício da soberania popular, que de fato se provou nas urnas com a reeleição de Marcio, garantindo a sua vaga na câmara.

Portanto em que pese, as dificuldades enfrentadas no âmbito processual, a verdade venceu e as dúvidas restaram superadas pela ausência de provas contra MARCIO.

Curitiba