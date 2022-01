Defensoria Pública do Paraná divulga edital para defensor com salário de R$ 16 mil

A Defensoria Pública do Estado do Paraná abriu nesta quarta-feira (19) inscrições para concurso com quatro vagas para defensor público. O salário inicial é de R$ 16.587,80, mais benefícios como auxílio-alimentação de R$ 930,61, auxílio-transporte de R$ 396 e auxílio-saúde com valor entre R$ 254,58 e R$ 1.419,23, de acordo com a faixa etária. As inscrições podem ser feitas até o meio-dia do dia 18 de fevereiro, pelo site do Instituto AOCP, responsável pelo concurso.



A taxa de inscrição é de R$ 250 mas o candidato que for inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) pode solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição. O pedido de isenção deve ser feito junto da inscrição, mas até o dia 24 de janeiro.

O cargo de defensor exige ser bacharel em Direito e ter mais três anos de atividade jurídica exercida após a conclusão do curso. É necessário estar regularizado com obrigações eleitorais e serviço militar (homens), entre outros requisitos dispostos no edital. O edital completo você confere aqui.

A primeira prova ocorre no dia 20 de março, o novo concurso terá várias etapas de avaliação dos candidatos e deve ter:

Prova objetiva de caráter eliminatória e classificatória composta de 100 questões de múltipla escolha;

Prova discursiva de caráter eliminatória e classificatória;

Prova oral de caráter eliminatória e classificatória;

Avaliação de títulos de caráter classificatória.