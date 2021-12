TENTA INVADIR CASA COM MULHER DESPROTEGIDA DORMINDO E CAI DO TELHADO NO VASO SANITÁRIO !!!!! ERA SO PUXAR A DESCARGA!!! PM ATENDE A OCORRENCIA NA VILA BELA

Vagabundo , safado e sem vergonha, tenta invadir pelo telhado casa de jovem senhora e acaba se esborrachando no banheiro !!! A polícia foi chamada para tirar do vaso sanitário, ou melhor do WC este ser que sujou o banheiro e quebrou o telhado , envergonhado com suas atitudes pessoas de bem…. Confira detalhes da prisão do Malaco da Vila Bela, direto do B.0





No dia 06 dez. 21. 02h05. No bairro Vila Bela, a solicitante, 31 anos, relata que

um cidadão desconhecido teria invadido o pátio de sua residência e estaria no

seu telhado.

A equipe no local, localizou e abordou o masculino, 24 anos, o qual, estaria caminhando pelo telhado da residência da moradora, mulher, 31 anos, vindo a quebrar algumas telhas e a cair dentro do banheiro da residência,

onde se encontrava quando a equipe chegou ao local.

Diante do interesse em representação por parte da vítima, pela violação de domicílio e pelo dano causado, foram ambos encaminhados ao cartório do termo circunstanciado do 16ºBatalhão de Polícia Militar.